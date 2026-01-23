L'engrenage dangereux de la fraude à l'emploi

L'expert en cybersécurité Steve Waterhouse met en garde contre la recrudescence des fraudes à l'emploi par textos.

Ces arnaques ciblent souvent des personnes vulnérables en leur offrant des revenus attrayants pour des tâches simples, avant de les piéger dans un engrenage financier coûteux.

L'expert souligne que la légèreté des peines au Canada encourage les fraudeurs.

Écoutez Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, expliquer le tout, vendredi, à La commission.