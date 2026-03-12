Les juges sont-ils intouchables au Québec?

Un reportage de l'émission J.E. s'intéresse à la difficulté de sanctionner les juges au Québec, en comparaison avec l'Ontario notamment.
Les magistrats sont-ils des intouchables dans notre Belle province?
Écoutez le commentaire de Régis Labeaume concernant la difficulté de mettre les juges au pas, jeudi, à Lagacé le matin.
«Je suis surtout partisan des suspensions jusqu’à nouvel ordre. Alors tu les suspends, tu les sors du réseau, puis après ça tu vérifies si tu es capable de les ramener. Mais il faut toujours bien conserver le plus intact possible l'immunité des juges.»