L'affaire du salon Station10 de Longueuil prend une tournure judiciaire majeure.

Après avoir été condamné par le Tribunal des droits de la personne à verser 500 $ à un client non-binaire pour discrimination tarifaire, le salon conteste la décision en appel.

Soutenu par l'Association Coiffure Québec, le président de l'Association Coiffure Québec invoque une question de principe et de «gros bon sens», dénonçant une décision qui ferait passer les institutions québécoises pour des «cons» à l'international.

L'industrie s'inquiète des répercussions économiques d'une tarification obligatoirement non-genrée, alors que 85 % des salons québécois «ne dégagent actuellement aucun profit».

Écoutez Stéphane Roy, président de l'Association Coiffure Québec, en discuter à La commission mercredi.

Un GoFundMe a été lancé pour financer l’appel, estimé à 10 000 $, avec une échéance d’appel autour du 17-18 mars.