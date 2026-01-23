 Aller au contenu
Immobilier
Immobilier: louer ou acheter?

Planification financière: acheter est plus qu'un simple versement mensuel

par 98.5

0:00
15:35

Entendu dans

La commission

le 23 janvier 2026 13:36

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Planification financière: acheter est plus qu'un simple versement mensuel
L'achat n'est généralement conseillé que si l'on prévoit rester plus de cinq ans, afin de récupérer les frais initiaux, indique Fabien Major. / Anatoli/ Adobe Stock

Alors que les taux hypothécaires fluctuent et que la saison des renouvellements de baux commence, le planificateur financier Fabien Major explore la question ancestrale: louer ou acheter? 

Bien que l'achat permette de bâtir une équité à long terme, il avertit qu'il est souvent plus coûteux à court terme lorsque l'on inclut les coûts «cachés» tels que les taxes municipales, l'entretien et les lourdes pénalités hypothécaires.

Il souligne que l'accession à la propriété doit être considérée comme une dépense de consommation plutôt que comme un profit rapide garanti.

Pour ceux qui sont actuellement dépassés par ces coûts, il observe une tendance croissante de propriétaires qui vendent pour retourner à la location afin d'améliorer leur qualité de vie quotidienne.

Écoutez Fabien Major, planificateur financier et chroniqueur, expliquer le tout, vendredi, à La commission avec Catherine Brisson et Luc Ferrandez. 

«C'est plus cher acheter sur le court terme, mais on y gagne avec l'équité qui se bâtit sur la maison. C'est là que c'est intéressant.»

Fabien Major

