Immobilier: louer ou acheter?

Alors que les taux hypothécaires fluctuent et que la saison des renouvellements de baux commence, le planificateur financier Fabien Major explore la question ancestrale: louer ou acheter?

Bien que l'achat permette de bâtir une équité à long terme, il avertit qu'il est souvent plus coûteux à court terme lorsque l'on inclut les coûts «cachés» tels que les taxes municipales, l'entretien et les lourdes pénalités hypothécaires.

Il souligne que l'accession à la propriété doit être considérée comme une dépense de consommation plutôt que comme un profit rapide garanti.

Pour ceux qui sont actuellement dépassés par ces coûts, il observe une tendance croissante de propriétaires qui vendent pour retourner à la location afin d'améliorer leur qualité de vie quotidienne.

Écoutez Fabien Major, planificateur financier et chroniqueur, expliquer le tout, vendredi, à La commission avec Catherine Brisson et Luc Ferrandez.