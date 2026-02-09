Loyer du simple au double

Le promoteur immobilier Henry Zavriyev, épinglé à plusieurs reprises pour des cas de rénoviction, a réussi à rénover des appartements délabrés pour les louer deux fois plus cher.

La Presse rapporte lundi qu’il a acheté un bloc-appartements qui proposait auparavant des loyers pour les personnes vulnérables autour de 500 et 700 dollars par mois.

Les travaux bientôt achevés, le promoteur met maintenant ces appartements sur le marché avec un loyer mensuel de 1050 dollars.

Écoutez la journaliste de La Presse Katia Gagnon commenter ce dossier, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Les anciens locataires dénoncent ces agissements alors que le promoteur joue avec les lois pour parvenir à ses fins.