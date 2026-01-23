De Montréal à la Tunisie

Saviez-vous qu'une partie des vêtements que vous déposez dans les boîtes de dons à Montréal finit son voyage en Inde ou en Tunisie?

À travers un test fascinant utilisant des AirTags, l'émission explore le parcours complexe de la marchandise usagée.

Éric St-Arnaud, directeur général de Renaissance, lève le voile sur un modèle qui doit composer avec une consommation occidentale alarmante et une baisse de la qualité des textiles.

Découvrez pourquoi donner «ce que vous offririez à un ami» est devenu le geste crucial pour soutenir l'économie circulaire locale.

Écoutez Éric St-Arnaud, directeur général de Renaissance, expliquer le tout, vendredi, à La commission.