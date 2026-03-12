Verglas et électricité

La tempête de pluie verglaçante qui a balayé le Québec a laissé plus de 200 000 foyers sans électricité, principalement en Montérégie, à Montréal et en Outaouais jeudi matin.

Hydro-Québec rapporte environ 730 interruptions distinctes à travers la province et déploie d'importantes ressources pour stabiliser la situation.

Écoutez le porte-parole d'Hydro-Québec, Cendrix Bouchard, faire le point sur les pannes de courant à travers la province, jeudi.

Plus de 500 équipes, totalisant environ 2 000 personnes, sont actuellement sur le terrain pour effectuer les réparations nécessaires. Bien que la complexité des interventions varie selon les secteurs et l'ampleur des dommages causés par les chutes d'arbres, la société d'État prévoit un retour à la normale pour la plupart de ses clients d'ici la fin de la journée.