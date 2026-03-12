90 jours de sécurité

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a annoncé le déblocage des réserves stratégiques de pétrole de ses pays membres pour contrer les ruptures d’approvisionnement.
Pierre-Olivier Pineau, expert à HEC Montréal, précise que ces réserves visent avant tout la disponibilité physique du produit, plutôt que la baisse des prix à la pompe.
Écoutez le titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie expliquer le tout, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.
Comprendre les réserves stratégiques:
- Capacité standard: les pays importateurs maintiennent l'équivalent de 90 jours d'approvisionnement pour éviter que les activités économiques ne cessent en cas de crise majeure;
- Le cas du Canada: contrairement aux pays européens ou au Japon, le Canada ne possède pas de réserve stratégique, car il est un exportateur net de pétrole;
- Transparence: les États-Unis sont très ouverts sur leurs stocks, tandis que les pays européens sont plus morcelés et moins transparents sur leurs chiffres exacts.