Société
La commission

Interdiction des enfants en classe affaires: une tendance qui fait réagir

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 23 janvier 2026 12:15

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Interdiction des enfants en classe affaires: une tendance qui fait réagir
La commission / Cogeco Média

À l'approche d'un week-end marqué par un froid intense, Catherine Brisson et Luc Ferrandez ouvrent la discussion sur un sujet clivant : l'interdiction des enfants dans les zones «affaires» des trains en France.

Tandis que Luc Ferrandez reconnaît l'utilité d'espaces calmes pour le travail, il souligne la capacité des enfants à alléger «le poids du monde» par leur spontanéité.

Catherine Brisson partage, quant à elle, son plaisir de voyager en train avec ses petits-enfants malgré l'énergie requise.

L'échange se termine sur une note humoristique avec Luc relatant une escalade de falaise à Québec ayant nécessité l'intervention des pompiers durant son enfance.

Écoutez la discussion entre Catherine Brisson et Luc Ferrandez à ce sujet, vendredi, en ouverture de l'émission La commission

