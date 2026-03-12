Pour une bonne cause

L’unité des naissances du CHU Sainte-Justine lance un appel aux bénévoles capables de manier les aiguilles.
Si l'hôpital reçoit de nombreux dons pour les bébés prématurés, il manque actuellement de tuques pour les nouveau-nés arrivés à terme et de poids normal.
Écoutez l'infirmière Jessica Lacelle faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Si vous souhaitez contribuer:
- Par téléphone: 514 345-4840
- Par courriel: service.benevole.hsj@ssss.gouv.qc.ca
- Par internet: CHUSJ.org/benevole