Pour une bonne cause

L’unité des naissances du CHU Sainte-Justine lance un appel aux bénévoles capables de manier les aiguilles.

Si l'hôpital reçoit de nombreux dons pour les bébés prématurés, il manque actuellement de tuques pour les nouveau-nés arrivés à terme et de poids normal.

Écoutez l'infirmière Jessica Lacelle faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Si vous souhaitez contribuer: