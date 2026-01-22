La bonne nouvelle du jour

C'est la fin de la grève au Massif de Charlevoix, dont la réouverture est prévue pour samedi après l'acceptation d'une offre de conciliation.

Parallèlement, Luc Ferrandez déplore la relance de la centrale au gaz de Bécancour par Hydro-Québec, une mesure nécessaire pour répondre à la demande de pointe malgré des réserves d'eau insuffisantes.

Sur la scène fédérale, le premier ministre Mark Carney a livré un discours sur l'unité et l'ambition nationale.

Enfin, les tensions diplomatiques s'apaisent entre les États-Unis et le Danemark avec la renégociation pacifique des accords de défense du Groenland.

Écoutez les bonnes - et les moins bonnes nouvelles - de Cartherine Brisson et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission.