Jeune de 15 ans abattu à Longueuil

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a remis son rapport au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) concernant la mort de Nooran Rezayi, 15 ans, tué par la police de Longueuil.

L'avocat criminaliste René Verret précise toutefois que le rapport est incomplet, car deux expertises, possiblement en balistique, manquent toujours à l'appel.

Dans un contexte où seulement deux accusations ont été portées contre des policiers sur 300 dossiers du BEI en huit ans, l'élément central sera de déterminer si le procureur est «raisonnablement convaincu» d'obtenir une condamnation, particulièrement puisque l'adolescent n'était pas armé lors des événements.

