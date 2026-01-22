Succession de François Legault

Brigitte Legault a présenté jeudi les balises de la course visant à succéder à François Legault à la tête de la CAQ.

Ce processus culminera par un congrès de la direction le 12 avril 2026.

Les ministres souhaitant se porter candidats devront quitter leurs fonctions. Les aspirants ont jusqu'au 21 février pour soumettre leur candidature, appuyée par 1 000 membres et un versement initial de 15 000 $.

Deux débats majeurs sont prévus les 21 et 28 mars.

Pour prévenir tout dérapage éthique, le parti exercera un contrôle centralisé sur toutes les activités de financement des candidats.

Écoutez Brigitte Legault, directrice générale de la Coalition Avenir Québec, expliquer le tout, jeudi, à La commission avec Catherine Brisson et Luc Ferrandez.