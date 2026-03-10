Luc Godbout tire la sonnette d'alarme sur l'impact du déclin démographique au Québec.

Selon son étude, le vieillissement de la population, jumelé à la diminution du nombre de travailleurs, freinera la croissance des revenus de l'État tout en augmentant drastiquement les dépenses, notamment en santé.

Cette pression financière pourrait compromettre l'accès des jeunes générations aux services publics.

M. Godbout souligne que des outils comme le Fonds des générations sont cruciaux pour maintenir la dette soutenable jusqu'en 2040.

Il appelle les décideurs à adopter une vision au-delà des cycles électoraux de quatre ans pour garantir une équité entre les générations.

Écoutez Luc Godbout, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke, mardi, à La commission.