En hausse depuis le début du conflit en Iran

Le Parti québécois a dévoilé aujourd'hui ses propositions pour freiner l'escalade des prix à la pompe, une hausse alimentée principalement par l'instabilité liée au conflit en Iran.

La formation de Paul St-Pierre Plamondon propose notamment de réduire la taxe sur les carburants pour offrir un répit immédiat aux portefeuilles des Québécois.

Cette sortie survient alors que la course à la succession de François Legault s'anime sur cet enjeu. Les aspirants chefs de la CAQ, Bernard Drainville et Christine Fréchette, ont également mis de l'avant leurs propres pistes de solution.

Pendant ce temps, les premiers ministres canadien et québécois n'ont toujours soumis aucun plan concret pour protéger les consommateurs, au grand dam de l'animatrice Nathalie Normandeau.

Écoutez la chronique politique de Nathalie Normandeau, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.