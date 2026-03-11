 Aller au contenu
Politique provinciale
En hausse depuis le début du conflit en Iran

Prix de l'essence: Nathalie Normandeau déplore le «silence» des gouvernements

par 98.5

le 11 mars 2026 17:29

Philippe Cantin
Le Parti québécois a dévoilé aujourd'hui ses propositions pour freiner l'escalade des prix à la pompe, une hausse alimentée principalement par l'instabilité liée au conflit en Iran.

La formation de Paul St-Pierre Plamondon propose notamment de réduire la taxe sur les carburants pour offrir un répit immédiat aux portefeuilles des Québécois.

Cette sortie survient alors que la course à la succession de François Legault s'anime sur cet enjeu. Les aspirants chefs de la CAQ, Bernard Drainville et Christine Fréchette, ont également mis de l'avant leurs propres pistes de solution.

Pendant ce temps, les premiers ministres canadien et québécois n'ont toujours soumis aucun plan concret pour protéger les consommateurs, au grand dam de l'animatrice Nathalie Normandeau.

Écoutez la chronique politique de Nathalie Normandeau, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.

«Le premier ministre de la France, Sébastien Lecornu, a déclaré que les prix du carburant doivent redescendre aussi vite qu'ils sont montés. Je souhaiterais entendre ce genre de déclaration de la bouche de nos premiers ministres, de la bouche de notre ministre de l'Économie. C'est tout le temps [le silence], autant à Ottawa qu'à Québec. Là, il y a une espèce de silence assourdissant.»

Nathalie Normandeau

