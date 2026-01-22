 Aller au contenu
Techno
Réorganisation majeure

Montréal au cœur de la nouvelle stratégie créative d'Ubisoft

par 98.5

0:00
6:13

Entendu dans

La commission

le 22 janvier 2026 13:28

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Montréal au cœur de la nouvelle stratégie créative d'Ubisoft
Ubisoft réorganise sa production. / JHVEPhoto / Adobe Stock

Ubisoft poursuit sa restructuration massive avec l'objectif d'économiser environ 1,5 milliard de dollars canadiens d'ici 2028.

Cette réorganisation a déjà entraîné l'annulation de six jeux et la fermeture de studios, notamment à Halifax.

Malgré ces coupes, le pôle québécois semble sortir gagnant grâce à la création de «Creative Houses», des pôles de production centralisés comme Vantage Studios qui englobe les activités montréalaises.

Pour contrer la concurrence et les coûts de développement croissants, l'entreprise délaisse certains projets mobiles pour se concentrer sur des mondes persistants générant des revenus récurrents via des abonnements et des micro-transactions.

Écoutez Alain McKenna, animateur du balado Une tasse de tech et journaliste à La Presse, donner les détails à ce sujet, jeudi, à La commission

«On a l'impression que la partie québécoise d'Ubisoft est assez gagnante dans tout ça... le pôle québécois gagne en importance dans l'entreprise.»

Alain McKenna

Vous aimerez aussi

Robots humanoïdes : «C'était comme dans un film du futur»
Signé Lévesque
Robots humanoïdes : «C'était comme dans un film du futur»
0:00
4:25
Le Canada: une plaque tournante mondiale du vol d'identité
La commission
Le Canada: une plaque tournante mondiale du vol d'identité
0:00
12:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le Massif, Hydro-Québec et le Groenland
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Le Massif, Hydro-Québec et le Groenland
La recette miracle pour vous faire gagner un an d’espérance de vie
Rattrapage
Pour une vie saine prolongée
La recette miracle pour vous faire gagner un an d’espérance de vie
CAQ: les règles de la course à la chefferie dévoilées
Rattrapage
Succession de François Legault
CAQ: les règles de la course à la chefferie dévoilées
Sensibilisation nécessaire auprès des motoneigistes
Rattrapage
Opération de la Sûreté du Québec
Sensibilisation nécessaire auprès des motoneigistes
Climat: pourquoi le Québec doit accélérer plutôt que freiner
Rattrapage
La décarbonation, un choix stratégique?
Climat: pourquoi le Québec doit accélérer plutôt que freiner
Les patinoires réfrigérées: «Le plus bel investissement que j’ai jamais fait»
Rattrapage
Hausse de la demande et baisse de budget
Les patinoires réfrigérées: «Le plus bel investissement que j’ai jamais fait»
L'urbanisme au Québec: entre reculs climatiques et espoirs régionaux
Rattrapage
L'avenir des villes québécoises
L'urbanisme au Québec: entre reculs climatiques et espoirs régionaux
Le Canada: une plaque tournante mondiale du vol d'identité
Rattrapage
Cybercriminalité: un retard technologique alarmant
Le Canada: une plaque tournante mondiale du vol d'identité
Hutson et Demidov: la nouvelle chimie précieuse des Canadiens
Rattrapage
Duel digne des séries jeudi soir contre Buffalo
Hutson et Demidov: la nouvelle chimie précieuse des Canadiens
Ottawa envisage de bannir les réseaux sociaux pour les préados
Rattrapage
Devrait-on interdire ou éduquer davantage?
Ottawa envisage de bannir les réseaux sociaux pour les préados
Métro de Montréal: hausse de 50% des interventions en deux ans
Rattrapage
Itinérance et violence
Métro de Montréal: hausse de 50% des interventions en deux ans
Le prochain chef de la CAQ sera élu le 12 avril prochain
Rattrapage
Succession de François Legault
Le prochain chef de la CAQ sera élu le 12 avril prochain
Froid glacial au Québec: une sérieuse épreuve pour les véhicules électriques
Rattrapage
Un vortex polaire s'installe chez nous
Froid glacial au Québec: une sérieuse épreuve pour les véhicules électriques
Groenland: Donald Trump n'utiliserait pas la force et reculerait sur les tarifs
Rattrapage
Davos
Groenland: Donald Trump n'utiliserait pas la force et reculerait sur les tarifs