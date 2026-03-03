Dès l'âge de 9 ans

Des plateformes comme Roblox, Minecraft et Discord sont utilisées par des groupes extrémistes pour recruter des jeunes en ligne.
Des liens émotionnels sont créés entre les utilisateurs pour attirer des jeunes vers des idéologies radicales, explique l'expert en la matière, Steve Waterhouse.
Les jeunes en question peuvent commencer à se faire recruter dès l'âge, à 9 ans, et les plus performants aux jeux vidéo sont ceux qui sont les plus ciblés par ces «recruteurs».
L'expert en cybersécurité Steve Waterhouse fait la lumière sur cette nouvelle à l'émission Lagacé le matin animée par Catherine Brisson.
«C'est pas juste de l'influence par de la fausse information, mais bien un changement dans le biais cognitif Quand on parle de radicalisation des jeunes, [les recruteurs] les amènent avec une autre idéologie. Dans l'environnement virtuel, pas grand monde les voit aller, après ça, ils vont les extraire du monde virtuel et les amener dans le monde normal et les soudoyer.»