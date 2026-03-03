Dès l'âge de 9 ans

Des plateformes comme Roblox, Minecraft et Discord sont utilisées par des groupes extrémistes pour recruter des jeunes en ligne.

Des liens émotionnels sont créés entre les utilisateurs pour attirer des jeunes vers des idéologies radicales, explique l'expert en la matière, Steve Waterhouse.

Les jeunes en question peuvent commencer à se faire recruter dès l'âge, à 9 ans, et les plus performants aux jeux vidéo sont ceux qui sont les plus ciblés par ces «recruteurs».

