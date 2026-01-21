 Aller au contenu
Hockey
Souvent chambranlant, mais efficace

«Il a été chercher des points dans 18 de ses 22 départs» -Stéphane Waite

par 98.5 Sports

«Il a été chercher des points dans 18 de ses 22 départs» -Stéphane Waite
Un arrêt spectaculaire des Jakub Dobes. / PC/Christine Muschi

À son tour, Stéphane Waite analyste le match de mardi entre les Canadiens et le Wild et la suite des choses pour le Tricolore.

Écoutez le spécialiste des gardiens de but Stéphane Waite commenter la situation de Jakub Dobes avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Encore une fin de match spectaculaire pour les Canadiens;
  • Une 15ᵉ victoire pour Jakub Dobes;
  • La pression sur les gardiens de but dans la LNH et la santé mentale;
  • On discute des nombreux gardiens qui ont eu des problèmes de dépendances ou de santé mentale;
  • L'importance du plaisir pour les jeunes gardiens.
     

