Échange avorté

Le défenseur des Blues de St-Louis Colton Parayko s'est prévalu de sa clause de non-échange et il a fait avorter l'échange qui l'envoyait aux Sabres de Buffalo.
Écoutez l'ancien joueur Antoine Roussel se pencher sur cette histoire en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le défenseur Colton Parayko refuse d’aller à Buffalo;
- Antoine Roussel défend la position du joueur et estime que la nouvelle n'aurait pas dû être ébruitée;
- On analyse l’impact potentiel de l'arrivée de Parayko ou de Rasmus Ristolainen sur la brigade défensive du Canadien de Montréal;
- Martin St-Louis illustre l’importance du «chien» et du travail acharné dans l’équipe.