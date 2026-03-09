 Aller au contenu
Grand Prix d'Australie

Nouvelles règles en F1: «Le prix à payer, c'est moins de pilote à l'état pur»

par 98.5 Sports

le 9 mars 2026 19:50

Mario Langlois
Alex Tagliani
Nouvelles règles en F1: «Le prix à payer, c'est moins de pilote à l'état pur»

Le départ du Grand Prix d'Australie 2026 en a mis plein les yeux aux spectateurs avec les nouvelles règles de moteurs 50 % électriques, notamment, en Formule 1.

George Russell et Charles Leclerc ont offert un duel impressionnant, comptant 120 dépassements l'un contre l'autre, par rapport à 45 l'an passé

L'expert de F1 Alex Tagliani soutient que même si les nouveaux règlements font moins «pilotes à l'état pur», il faudra attendre au moins deux ans avant qu'une majorité de coureurs sachent exploiter les nouveaux règlements.

Écoutez le pilote Alex Tagliani commenter la course automobile, lundi soir, au micro de Mario Langlois.

