Le départ du Grand Prix d'Australie 2026 en a mis plein les yeux aux spectateurs avec les nouvelles règles de moteurs 50 % électriques, notamment, en Formule 1.

George Russell et Charles Leclerc ont offert un duel impressionnant, comptant 120 dépassements l'un contre l'autre, par rapport à 45 l'an passé

L'expert de F1 Alex Tagliani soutient que même si les nouveaux règlements font moins «pilotes à l'état pur», il faudra attendre au moins deux ans avant qu'une majorité de coureurs sachent exploiter les nouveaux règlements.

