Alors que Buffalo connaît une excellente saison

Premiers dans la division Atlantique, les Sabres de Buffalo sont à surveiller, selon l'ancien joueur de l'équipe Martin Biron.

L'ex-hockeyeur de la LNH espère même un affrontement en séries éliminatoires des Sabres face aux Canadiens.

Écoutez l'ancien joueur des Sabres, Martin Biron, aborder la saison de Buffalo, lundi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.

