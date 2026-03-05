 Aller au contenu
Basketball
La soeur de Bennedict

«Non seulement il a suivi mon chemin, mais il trace le sien» -Jennifer Mathurin

par 98.5 Sports

0:00
11:08

le 5 mars 2026 20:51

Mario Langlois
Jennifer Mathurin (à droite), en NCAA, en 2017. / AP/Eric Gay

Le championnat provincial de basketball Division 1 se tient au Collège Montmorency du 5 au 8 mars, en parallèle de la 6e édition de l’événement Elles & Sports.

Cette conférence Ascension atypique réunit quatre femmes: Jennifer Mathurin, Isabelle Ethier - collaboratrice au 98.5 Sports - , Christine Montpetit et Stephie-Ann Dallaire.

Écoutez à ce sujet Jennifer Mathurin, originaire de Montréal-Nord, ex-joueuse NCAA à North Carolina, gérante et cofondatrice de la Fondation de la famille Mathurin, avec Mario Langlois.

Cette dernière partage son parcours atypique, l’importance de la persévérance, et l’impact positif d’événements sportifs féminins sur la jeunesse.

Et, bien sûr, on discute de son jeune frère, joueur bien établi dans la NBA avec les Pacers de l'Indiana.

