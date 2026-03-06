La Power Line de cette semaine est complétée par un ancien du National de Québec: Éric ''Templeton'' Hoziel. Le premier trio revient sur la date limite des transactions qui a été marquée par le statu quo de Kent Hughes et discute de ce qui attend le CH d'ici la fin de la saison.
«Je pense que Martin St-Louis est déçu. Il est compétitif. Il a du être compréhensif quand Gorton et Hughes lui ont dit: On a essayé, mais ça n'a pas donné ce qu'on voulait. Il est déçu parce que ça ne règle pas son problème de sixième défenseur qui joue à sept ou huit minutes et d'autres postes qu'il aurait voulu réglé pour rentrer dans les séries.»
«Gorton et Hughes ce ne sont pas des gars qui ont dérogé de leur plan depuis qu'ils sont ici. Même si les gens pensent que les Canadiens auraient dû transiger un de leurs jeunes joueurs, ils ne vont pas se laisser influencer par les partisans ou les membres des médias. Ils sont plus forts que ça et c'est parfait comme ça [...] Ce qui m'agace juste un peu, c'est qu'il y a des gars que les Canadiens auraient pu avoir sans donner beaucoup en retour.»
«Cette équipe là a toute une chimie et ils sont impressionnants. Tu ne sais pas comment ça va tourner. La chimie de cette équipe là peut virer de bord. Si t'amènes deux ou trois joueurs de soutien à Montréal, ça veut dire que t'as des jeunes qui vont jouer moins et des jeunes qui, quand tu vas aller dans les séries, ils vont avoir moins de glace. Je veux que mes jeunes jouent dans les séries. On ne gagnera peut être pas, mais c'est de la belle expérience.»
