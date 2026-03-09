De retour à domicile

Après un match gagné à l'arraché, les Canadiens reviennent à Montréal avec beaucoup de confiance offensivement, mais des défis notamment devant le filet.
Écoutez le descripteur de matchs des Canadiens de Montréal à Cogeco Média, Martin McGuire, sur les prochaines rencontres qui attendent la formation montréalaise aux Amateurs de sport.
Les sujets abordés
- Oliver Kapanen n'était pas présent à l'entraînement des Canadiens ce lundi;
- Martin St-Louis réagit aux défis du CH: «Notre niveau de combativité n'est pas un problème»;
- La performance des gardiens est mi-figue mi-raisin, d'après McGuire;
- Jakub Dobeš sera de l'affrontement contre Toronto mardi et Samuel Montembault devrait faire son retour face aux Sénateurs mercredi soir;
- Juraj Slafkovský: «Tranquillement pas vite, il se pointe comme un joueur capable de marquer».