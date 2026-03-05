La saison de Formule 1 est lancée - essais libres - en Australie et c'est un peu le chaos à Melbourne.

La Aston Martin était trop dangereuse pour ses pilotes. Rien de moins. On évoque la possibilité que Fernando Alonso et Lance Stroll ne puissent pas prendre le départ du Grand Prix en raison de vibrations.

Écoutez le pilote Alex Tagliani à ce sujet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés