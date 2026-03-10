 Aller au contenu
Dans les coulisses du «beat»: la confrérie des journalistes sportifs

par 98.5

Les amateurs de sports

le 10 mars 2026 10:25

Mario Langlois
Sur le «beat» des Canadiens / Cogeco Média

Mario Langlois s'entretient avec les journalistes Guillaume Lefrançois et Patrick Friolet sur les coulisses de la couverture du Canadien de Montréal.

Les intervenants soulignent la solidarité qui unit les reporters malgré la compétition médiatique.

La discussion bifurque ensuite vers les défis actuels de l'équipe: Martin St-Louis insiste sur une défense collective plus rigoureuse et une meilleure gestion de la rondelle.

Alors que certaines recrues montrent des signes de fatigue en fin de saison, l'incertitude plane sur la constance des gardiens, bien que Jakub Dobes semble actuellement gagner la confiance de son entraîneur.

Écoutez Patrick Friolet, journaliste sportif chez RDS et Guillaume Lefrançois, journaliste sportif à La Presse, aux Amateurs de sports lundi soir.

«La confrérie [des journalistes sportifs sur le «beat»] est le fun, ça devient des amis, ça devient des confidences... On fait tous des sacrifices pour faire ce travail-là.»

Patrick Friolet

