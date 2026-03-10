Dans les coulisses du «beat»: la confrérie des journalistes sportifs

Mario Langlois s'entretient avec les journalistes Guillaume Lefrançois et Patrick Friolet sur les coulisses de la couverture du Canadien de Montréal.

Les intervenants soulignent la solidarité qui unit les reporters malgré la compétition médiatique.

La discussion bifurque ensuite vers les défis actuels de l'équipe: Martin St-Louis insiste sur une défense collective plus rigoureuse et une meilleure gestion de la rondelle.

Alors que certaines recrues montrent des signes de fatigue en fin de saison, l'incertitude plane sur la constance des gardiens, bien que Jakub Dobes semble actuellement gagner la confiance de son entraîneur.

Écoutez Patrick Friolet, journaliste sportif chez RDS et Guillaume Lefrançois, journaliste sportif à La Presse, aux Amateurs de sports lundi soir.