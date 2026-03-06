Aucune transaction du CH

Kent Hughes n'aura pas été en mesure de conclure de transactions avant le gel des échanges dans la Ligue nationale.
Selon Antoine Roussel.L'inaction du CH lors de cette date limite des transactions signifie une opportunité manquée pour l'organisation. Ce dernier affirme que l'équipe doit profiter des contrats avantageux de ces meilleurs joueurs pour devenir compétitif rapidement.
«C'est une déception que le CH n'ait pas bougé. Je trouve que c'est une opportunité manquée. Quand je regarde la situation contractuelle des meilleurs joueurs du Canadien en ce moment, Slafkovsky, Suzuki, Caufield et Hutson, ce sont des joueurs très abordables et la valeur de leur contrat ne reflète pas leur valeur sur le marché actuel. C'est des joueurs qui en ce moment, s'ils devaient resigner leur contrat, seraient probablement à 10 millions et plus, peut être même douze pour certains. Je trouve qu'on perd une année et on profite pas nécessairement cette valeur là.»