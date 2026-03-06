Aucune transaction du CH

Kent Hughes n'aura pas été en mesure de conclure de transactions avant le gel des échanges dans la Ligue nationale.

Selon Antoine Roussel.L'inaction du CH lors de cette date limite des transactions signifie une opportunité manquée pour l'organisation. Ce dernier affirme que l'équipe doit profiter des contrats avantageux de ces meilleurs joueurs pour devenir compétitif rapidement.

Écoutez l'ancien joueur Antoine Roussel revenir sur cette date limite des transactions en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.