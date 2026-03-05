Est-ce que le Canadien Shai Gilgeous-Alexander est le nouveau visage de la NBA? Il commence à laisser sa marque comme peu l'ont fait avant lui.
Écoutez le spécialiste de basketball Maxim P. Paquet à ce sujet avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Shai Gilgeous-Alexander (124 matchs) s'approche du record de 126 matchs consécutifs de 20 points détenu par Wilt Chamberlain;
- Le Canadien vise une quatrième saison de 30 points de moyenne, rejoignant Michael Jordan;
- On discute du potentiel de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles;
- On parle de la progression de la Toundra de Montréal en BSL.