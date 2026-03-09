Performance face aux Kings

Les Canadiens de Montréal sont-ils prêts à gagner des matchs en séries éliminatoires?

Pas nécessairement s'ils continuent de jouer comme ils l'ont fait à Los Angeles contre les Kings samedi dernier, selon le chroniqueur Tony Marinaro.

Écoutez le commentateur Tony Marinaro sur la façon de jouer du CH, au micro de Mario Langlois dans Les amateurs de sports.