Performance face aux Kings

Les Canadiens de Montréal sont-ils prêts à gagner des matchs en séries éliminatoires?
Pas nécessairement s'ils continuent de jouer comme ils l'ont fait à Los Angeles contre les Kings samedi dernier, selon le chroniqueur Tony Marinaro.
Écoutez le commentateur Tony Marinaro sur la façon de jouer du CH, au micro de Mario Langlois dans Les amateurs de sports.
«Je ne vois pas les Canadiens avoir beaucoup de succès en séries éliminatoires, [s'ils continuent de] jouer comme ça. Est-ce qu'ils peuvent gagner un match? Oui. Deux matchs? Oui. Trois matchs? Peut-être une série? Peut-être. Mais c'est difficile de gagner quatre matchs dans un ronde en marquant quatre, cinq ou six buts dans un match.»
Autres sujets abordés
- Juraj Slafkovsky était «en mission» à Los Angeles;
- Nick Suzuki a «beaucoup appris» et «monte les paliers»;
- Il manque de constance dans les buts des Canadiens;
- La voie offensive que Montréal a prise est la bonne, d'après Tony Marinaro;
- «Le CH doit trouver un équilibre avant les séries».