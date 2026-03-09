 Aller au contenu
Hockey
Performance face aux Kings

«Je ne vois pas les Canadiens avoir du succès en séries s'ils jouent comme ça»

par 98.5 Sports

0:00
19:57

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 mars 2026 19:39

Avec

Mario Langlois
Tony Marinaro
Tony Marinaro / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal sont-ils prêts à gagner des matchs en séries éliminatoires?

Pas nécessairement s'ils continuent de jouer comme ils l'ont fait à Los Angeles contre les Kings samedi dernier, selon le chroniqueur Tony Marinaro.

Écoutez le commentateur Tony Marinaro sur la façon de jouer du CH, au micro de Mario Langlois dans Les amateurs de sports.

«Je ne vois pas les Canadiens avoir beaucoup de succès en séries éliminatoires, [s'ils continuent de] jouer comme ça. Est-ce qu'ils peuvent gagner un match? Oui. Deux matchs? Oui. Trois matchs? Peut-être une série? Peut-être. Mais c'est difficile de gagner quatre matchs dans un ronde en marquant quatre, cinq ou six buts dans un match.»

Tony Marinaro

Autres sujets abordés

  • Juraj Slafkovsky était «en mission» à Los Angeles;
  • Nick Suzuki a «beaucoup appris» et «monte les paliers»;
  • Il manque de constance dans les buts des Canadiens;
  • La voie offensive que Montréal a prise est la bonne, d'après Tony Marinaro;
  • «Le CH doit trouver un équilibre avant les séries».

