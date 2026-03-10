Le hockey de la LNH

Après un voyage « mi-figue, mi-raisin » de trois matchs en Californie, le Tricolore tentera de s'imposer ce soir face aux Maple Leafs de Toronto.

Avec une vingtaine de matchs à jouer au calendrier régulier, les Canadiens sont toujours dans la course pour les séries.

La troupe de Martin St-Louis n'a toutefois pas le luxe de se permettre une série de défaites, elle qui n'est qu'à quatre petits points des Blue Jackets et du neuvième rang dans l'Est.

Jakub Dobeš sera le gardien partant pour le Bleu-Blanc-Rouge.

Les Maple Leafs connaissent quant à eux une séquence très difficile, n'ayant pas goûté à la victoire depuis le 3 février dernier, soit avant le début de la pause pour les Jeux de Milan.

Les Canadiens saisiront-ils cette opportunité de consolider leur place en séries face à des adversaires mal en point ?

Écoutez le match Canadiens-Maple Leafs en compagnie du descripteur Martin McGuire et de l'analyste Dany Dubé.