Le hockey de la LNH

Après un voyage « mi-figue, mi-raisin » de trois matchs en Californie, le Tricolore tentera de s'imposer ce soir face aux Maple Leafs de Toronto.
Avec une vingtaine de matchs à jouer au calendrier régulier, les Canadiens sont toujours dans la course pour les séries.
La troupe de Martin St-Louis n'a toutefois pas le luxe de se permettre une série de défaites, elle qui n'est qu'à quatre petits points des Blue Jackets et du neuvième rang dans l'Est.
Jakub Dobeš sera le gardien partant pour le Bleu-Blanc-Rouge.
Les Maple Leafs connaissent quant à eux une séquence très difficile, n'ayant pas goûté à la victoire depuis le 3 février dernier, soit avant le début de la pause pour les Jeux de Milan.
Les Canadiens saisiront-ils cette opportunité de consolider leur place en séries face à des adversaires mal en point ?
Écoutez le match Canadiens-Maple Leafs en compagnie du descripteur Martin McGuire et de l'analyste Dany Dubé.
Déroulement de la rencontre
Première période
Oliver Kapanen s'illustre devant le filet à 4:46 en marquant son 20e but de la saison.
L'attaquant finlandais accepte la passe d'Alex Newhook avant de déjouer Woll d'un lancer précis entre les jambières du cerbère.
Ivan Demidov récolte son 49e point de la saison sur la séquence.
Quelques minutes plus tard, Jakub Dobeš permet à ses coéquipiers de conserver leur maigre avance grâce à cet arrêt spectaculaire.
Un peu moins de 10 minutes après le but de Kapanen, Phillip Danault double l'avance des siens avec son cinquième de la saison.
Le centre, qui a inscrit tous ses buts cette saison dans l'uniforme du Bleu-Blanc-Rouge, a profité d'une rondelle devant le filet de Woll pour doubler l'avance des siens.
Kaiden Guhle et Lane Hutson récoltent chacun une mention d'aide sur la séquence.
Après 20 minutes de jeu au Centre Bell, les Canadiens ont les devants 2 à 0 face aux Maple Leafs.
La troupe de Martin St-Louis a dominé celle de Craig Bérubé au chapitre des tirs au but, 18 à 5.
Deuxième période
Les Canadiens ont traversé avec brio deux désavantages numériques et Jakub Dobes s’est montré dominant lors de la première moitié de la période.
Le gardien tchèque n’a eu toutefois aucune chance à 14:31, alors que les Leafs, fin seuls devant la cage de Dobes, ont déculotté le cerbère.
William Nylander n’a eu qu’à pousser le disque dans une cage déserte pour inscrire son 22e de la saison, avec l'aide d'Easton Cowan.
Après 40 minutes de jeu au Centre Bell, l'avance du Tricolore sur les Maple Leafs n'est plus que d'un but.
Troisième période
Plus de détails à venir...