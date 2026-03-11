Victoire face aux Maple Leafs

Les Canadiens de Montréal l'ont emporté 3-1 contre les Maple Leafs de Toronto mardi soir.

Dans un match où le Tricolore a montré les dents dès la première période, la recrue Oliver Kapanen a non seulement ouvert la marque, mais a également empoché un boni de 250 000 $ en inscrivant son 20e but de la saison.

Malgré un regain d'énergie des Leafs en deuxième période, la troupe de Martin St-Louis a su maintenir le cap pour sécuriser cette victoire devant ses partisans.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter avec Patrick Lagacé mercredi matin.

