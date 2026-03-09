Victoire 3-0 face aux Red Bulls de New York

Le CF Montréal peut «souffler» après sa victoire de 3 à 0 face aux Red Bulls de New York, l'organisation montréalaise ayant encaissé deux blanchissages avant le match de dimanche.

Les joueurs du CF ont su user de plus de rigueur, d'intelligence et de jugement selon l'expert du soccer, Wandrille Lefèvre.

Ils ont toutefois montré quelques signes de faiblesse entre autres au niveau de la défense lorsque cette dernière était en possession du ballon.

Écoutez le spécialiste de soccer Wandrille Lefèvre avec Mario Langlois, commenter la victoire du CF Montréal aux Amateurs de sports.

On peut considérer le CF Montréal comme étant favori devant Orlando, qui ne bénéficiera sans doute pas de son gardien numéro samedi prochain, estime Wandrille Lefèvre.