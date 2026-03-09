Le Québécois Mavrik Bourque, qui joue sur le premier trio des Stars de Dallas depuis la fin des Jeux de Milan, profite de chaque instant dans la seconde meilleure équipe de la Ligue nationale.

Il aborde sa progression au sein de la formation de Dallas, qui, malgré les nombreuses pertes au niveau des joueurs de haut calibre, enfile les victoires à coups de deux points.

Écoutez Mavrik Bourque des Stars de Dallas discuter avec Mario Langlois, lundi, aux Amateurs de sports.