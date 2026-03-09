 Aller au contenu
Hockey
Sur le premier trio des Stars de Dallas

«Quand tu gagnes, le mood est toujours bon!» -Mavrik Bourque

par 98.5 Sports

0:00
6:54

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 mars 2026 20:26

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
L'attaquant québécois Mavrik Bourque / La Presse Canadienne / AP Photo / John Locher
L'attaquant québécois Mavrik Bourque / La Presse Canadienne / AP Photo / John Locher

Le Québécois Mavrik Bourque, qui joue sur le premier trio des Stars de Dallas depuis la fin des Jeux de Milan, profite de chaque instant dans la seconde meilleure équipe de la Ligue nationale.

Il aborde sa progression au sein de la formation de Dallas, qui, malgré les nombreuses pertes au niveau des joueurs de haut calibre, enfile les victoires à coups de deux points.

Écoutez Mavrik Bourque des Stars de Dallas discuter avec Mario Langlois, lundi, aux Amateurs de sports.

«C'est une belle température. T'as pas vraiment d'hiver. Chaque joueur qui vient jouer ici dit que c'est une des tops places dans la ligue et je n'ai pas connu autre chose. J'apprécie vraiment ce que j'ai ici.»

Mavrik Bourque

