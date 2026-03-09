 Aller au contenu
Défaite 4 à 3

Classique mondiale de baseball: le Canada l'a échappé face au Panama

par 98.5 Sports

le 9 mars 2026 19:59

Mario Langlois
Mario Langlois
Alex Agostino
Alex Agostino
Alex Agostino / Cogeco Média

4 à 3, c'est la marque finale de la partie lors de laquelle le Canada a affronté le Panama à la Classique mondiale de baseball, un coup dur à avaler pour notre équipe.

Les efforts n'ont pas été au rendez-vous offensivement pour l'équipe canadienne, explique le dépisteur des Phillies Alex Agostino.

La bonne performance du lanceur lavallois Miguel Cienfuegos, que le Panama a recruté après que le Canada ait choisi de ne pas le sélectionner, a aussi pesé dans la balance.

Écoutez Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste du baseball, commenter le tout aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.

