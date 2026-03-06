 Aller au contenu
Date limite des transactions

«On veut bâtir une équipe qui peut gagner à long terme» -Kent Hughes

Mario Langlois / Cogeco Média

Le directeur-général Kent Hughes a passé bien près de conclure une transaction dans les dernières heures de la date limite des transactions, mais a finalement terminé sa journée de travail avec aucun échange.

Dany Dubé s'explique mal que l'attaquant Patrik Laine fasse toujours partie de l'organisation du CH, qualifiant ce dossier de «caillou dans le soulier».

De leur côté, les Ducks ont frappé un grand coup en faisant l'acquisition du défenseur John Carlson. Ce dernier ne sera toutefois pas en uniforme pour affronter le Tricolore, ce soir.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé discuter de la date limite des transactions en, vendredi, compagnie de Mario Langlois aux Amateurs de sports.

