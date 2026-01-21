Il aimerait voir une progression de Dobes

Mine de rien, le gardien Jakub Dobes a remporté 15 victoires cette saison avec les Canadiens de Montréal.
Écoutez l'ancien gardien des Canadiens et analyste au 98.5, José Théodore à ce sujet et plusieurs autres en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Jakub Dobes: «Il gagne des matchs, mais j'aimerais voir une progression dans son jeu, une amélioration sur des côtés techniques»;
- Jacob Fowler a «l'étiquette» du gardien d'avenir à Montréal;
- Comme Bobby Orr l'a fait, Lane Hutson pourrait être le premier joueur des Canadiens a être le meilleur marqueur des Canadiens;
- La position de Bill Guerin sur Cole Caufield et Lane Hutson;
- La pause olympique: «Ça va être une pause bénéfique pour eux et pour l’équipe»;
- «Ivan Demidov m’impressionne. Je ne m'attendais pas à ce qu’il soit aussi dominant»;
- On parle de la bataille des gardiens de but d'il y a 48 heures
- Les Panthers de la Floride vont-ils participer aux séries?