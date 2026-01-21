 Aller au contenu
Hockey
Il aimerait voir une progression de Dobes

«Je ne m'attendais pas à ce que Demidov soit aussi dominant» -José Théodore

par 98.5 Sports

0:00
18:54

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 21 janvier 2026 19:35

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«Je ne m'attendais pas à ce que Demidov soit aussi dominant» -José Théodore
Droit au but avec José Théodore / Cogeco Média

Mine de rien, le gardien Jakub Dobes a remporté 15 victoires cette saison avec les Canadiens de Montréal.

Écoutez l'ancien gardien des Canadiens et analyste au 98.5, José Théodore à ce sujet et plusieurs autres en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Jakub Dobes: «Il gagne des matchs, mais j'aimerais voir une progression dans son jeu, une amélioration sur des côtés techniques»;
  • Jacob Fowler a «l'étiquette» du gardien d'avenir à Montréal;
  • Comme Bobby Orr l'a fait, Lane Hutson pourrait être le premier joueur des Canadiens a être le meilleur marqueur des Canadiens;
  • La position de Bill Guerin sur Cole Caufield et Lane Hutson;
  • La pause olympique: «Ça va être une pause bénéfique pour eux et pour l’équipe»;
  • «Ivan Demidov m’impressionne. Je ne m'attendais pas à ce qu’il soit aussi dominant»;
  • On parle de la bataille des gardiens de but d'il y a 48 heures
  • Les Panthers de la Floride vont-ils participer aux séries?

Vous aimerez aussi

«Les défenseurs sont en feu» -Alexandre Carrier
Le hockey des Canadiens
«Les défenseurs sont en feu» -Alexandre Carrier
0:00
19:06
Une première victoire en six ans pour le Tricolore contre le Wild
Lagacé le matin
Une première victoire en six ans pour le Tricolore contre le Wild
0:00
6:49

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Côté talent, je pense que Zharovsky pourrait jouer dans la LNH» -Devin Brosseau
Rattrapage
Repêché par les Canadiens
«Côté talent, je pense que Zharovsky pourrait jouer dans la LNH» -Devin Brosseau
«Le match d'hier était le meilleur du Canadien de la saison»-Antoine Roussel
Rattrapage
Le triomphe des Canadiens contre le Wild
«Le match d'hier était le meilleur du Canadien de la saison»-Antoine Roussel
«Il a été chercher des points dans 18 de ses 22 départs» -Stéphane Waite
Rattrapage
Souvent chambranlant, mais efficace
«Il a été chercher des points dans 18 de ses 22 départs» -Stéphane Waite
La confiance de Sean Peyton envers le quart substitut Jarrett Stidham
Rattrapage
NFL
La confiance de Sean Peyton envers le quart substitut Jarrett Stidham
«Il faut s'assurer d'être bons à l'endroit où l'on va» -Eric Myles
Rattrapage
Préparation de l'équipe canadienne
«Il faut s'assurer d'être bons à l'endroit où l'on va» -Eric Myles
«Martin nous laisse jouer: il veut qu'on fasse des jeux» -Alexandre Carrier
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Martin nous laisse jouer: il veut qu'on fasse des jeux» -Alexandre Carrier
«Tu ne peux pas endurer une erreur de cette nature» -Mario Langlois
Rattrapage
La pénalité fantôme à Hutson
«Tu ne peux pas endurer une erreur de cette nature» -Mario Langlois
Villeneuve, Lacelle et Dagenais: plaisir, stress et repêchage de la LNH
Rattrapage
Espoirs de la LHJMQ
Villeneuve, Lacelle et Dagenais: plaisir, stress et repêchage de la LNH
«Pickford a un tir absolument incroyable» -Marc-André Dumont
Rattrapage
Repêché par les Canadiens
«Pickford a un tir absolument incroyable» -Marc-André Dumont
«Les Sharks, pour une rare fois, se lancent» -Jean-François Chaumont
Rattrapage
La porte est ouverte dans l'Association Ouest
«Les Sharks, pour une rare fois, se lancent» -Jean-François Chaumont
«J'ai vu des choses inacceptables des deux côtés» -Wandrille Lefèvre
Rattrapage
Le chaos Sénégal-Maroc à la Coupe d'Afrique
«J'ai vu des choses inacceptables des deux côtés» -Wandrille Lefèvre
«En bout de ligne, McDermott paie la note» -Bruno Heppell
Rattrapage
Les Bills congédient leur entraîneur
«En bout de ligne, McDermott paie la note» -Bruno Heppell
«On peut dire que le Canadien est une équipe de Top 10» -Tony Marinaro
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«On peut dire que le Canadien est une équipe de Top 10» -Tony Marinaro
Kirby Dach de retour au sein du premier trio mardi soir?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Kirby Dach de retour au sein du premier trio mardi soir?