Frappes en Iran

«Si ça se prolonge, c'est très mauvais pour les États-Unis et pour Trump»

par 98.5

Signé Lévesque

le 7 mars 2026 11:13

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Si ça se prolonge, c'est très mauvais pour les États-Unis et pour Trump»
Une semaine s'est écoulée depuis le début des frappes israélo-américaines en Iran. / Rebecca Blackwell / The Associated Press

Une semaine s'est écoulée depuis le début des frappes israélo-américaines en Iran. 

Écoutez le chroniqueur et politologue Christian Dufour discuter de ce conflit, samedi, à l'émission Signé Lévesque.

«Est ce qu'il y a un risque d'enlisement, c'est la question que je me pose. Certains experts estiment que l'Iran a une capacité de résistance, alors que d'autres disent que le régime pourrait tomber après-demain. Mais la chose qui semble assez évidente, c'est que si ça se prolonge, c'est très mauvais pour les États-Unis et pour Trump, et pour de multiples raisons. Tout d'abord pour Trump parce que sa base MAGA, ce n’est pas pour ça qu'elle a voté.»

Christian Dufour

