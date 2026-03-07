Le hockey des Canadiens

La date limite des transactions de la saison 2025-2026 a vu 20 transactions être conclues un nombre qui est bien loin du record de 33 échanges atteint durant la saison 2020.

Nos analystes Martin McGuire et Dany Dubé présentent des statistiques intéressantes sur cette fameuse date limite qui existe depuis la saison 1979-1980.

Écoutez l'analyse du premier entracte du match Canadiens-Kings, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé.