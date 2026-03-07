 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Statistiques intéressantes sur cette fameuse date limite des transactions

par 98.5

le 7 mars 2026 20:12

Martin McGuire
Dany Dubé
Statistiques intéressantes sur cette fameuse date limite des transactions
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

La date limite des transactions de la saison 2025-2026 a vu 20 transactions être conclues un nombre qui est bien loin du record de 33 échanges atteint durant la saison 2020.

Nos analystes Martin McGuire et Dany Dubé présentent des statistiques intéressantes sur cette fameuse date limite qui existe depuis la saison 1979-1980.

Écoutez l'analyse du premier entracte du match Canadiens-Kings, samedi, avec Martin McGuire et Dany Dubé. 

Autres sujets abordés:

  •  
  • Quelle transaction Kent Hughes tentait-il de compléter vendredi?

