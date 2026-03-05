Un article de Mikaël Lalancette portant sur la sélection de l’équipe canadienne de baseball fait jaser.
Écoutez à ce sujet Michel Laplante, l'ancien vice-président de Baseball Québec et ancien président des Capitales de Québec, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Michel Laplante critique le processus mené par Baseball Canada;
- Laplante précise que ce ne pas une question de représentation québécoise;
- Carl Gélinas, qui était dominant au milieu des années 2010, ne pouvait être intégré au sein d'Équipe Canada. Et là, maintenant qu'il ne lance plus depuis six ans, on lui demande de lancer avec le Canada... à 42 ans;
- Laplante évoque des démarches positives pour ramener une équipe professionnelle à Montréal d’ici 2028;
- On souligne l’arrivée de joueurs japonais au Québec, valorisant la diversité et la culture du baseball.