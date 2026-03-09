Percée dans les sondages

Le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a fait une bonne entrée en matière lors de son entrevue dimanche soir à l’émission Tout le monde en parle, selon le chroniqueur Jonathan Trudeau.

Cette intervention venait clôturer une semaine satisfaisante pour le PLQ, marquée par une remontée dans les sondages sur les intentions de vote.

