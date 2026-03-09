 Aller au contenu
Politique provinciale
Percée dans les sondages

Popularité du PLQ: «On est quand même loin des portes du pouvoir»

La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a fait une bonne entrée en matière lors de son entrevue dimanche soir à l’émission Tout le monde en parle, selon le chroniqueur Jonathan Trudeau.

Cette intervention venait clôturer une semaine satisfaisante pour le PLQ, marquée par une remontée dans les sondages sur les intentions de vote.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau revenir sur l’ascension du parti de Charles Milliard dans les intentions de vote, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés 

  • L’équipe de Christine Fréchette espère que Bernard Drainville se rallie avant les prochains débats.
  • La Ville de Laval forcée de payer un million pour les impôts de son ancien maire: «François-Philippe Champagne, je vous dis que si vous voulez bien partir la semaine, d'ici à 8 h, vous réglez ça.»

