L'arrivée d'Artemi Panarin avec les Kings de Los Angeles en a surpris plusieurs, mais selon l'analyste Dany Dubé, cet échange répond à un besoin criant de l'équipe : des buts en avantage numérique.

Les chiffres ne mentent pas: depuis son arrivée, l'efficacité des unités spéciales s'est améliorée. Avec le départ du capitaine Anze Kopitar qui prendra sa retraite à la fin de la saison, le Russe devrait avoir de grandes responsabilités en offensive au cours des prochaines saisons.

Écoutez Le commentaire de Dany Dubé, samedi, lors du deuxième entracte du match Canadiens-Kings.