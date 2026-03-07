 Aller au contenu
Hockey
Le commentaire de Dany

«Artemi Panarin est une très bonne acquisition pour les Kings» - Dany Dubé

par 98.5

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 7 mars 2026 21:08

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«Artemi Panarin est une très bonne acquisition pour les Kings» - Dany Dubé
Artemi Panarin a été acquis par les Kings le 4 février dernier. / La Presse Canadienne

L'arrivée d'Artemi Panarin avec les Kings de Los Angeles en a surpris plusieurs, mais selon l'analyste Dany Dubé, cet échange répond à un besoin criant de l'équipe : des buts en avantage numérique.

Les chiffres ne mentent pas: depuis son arrivée, l'efficacité des unités spéciales s'est améliorée. Avec le départ du capitaine Anze Kopitar qui prendra sa retraite à la fin de la saison, le Russe devrait avoir de grandes responsabilités en offensive au cours des prochaines saisons.

Écoutez Le commentaire de Dany Dubé, samedi, lors du deuxième entracte du match Canadiens-Kings.

«Je pense que Ken Holland avait quelque chose en tête de très précis. Dans les deux dernières années, l'avantage numérique n'a pas dépassé 17 %. On n'a pas de force de frappe en attaque. On a fait le pari ici que Panarin pourrait amener ça. Avec le départ de Kopitar l'an prochain qui est déjà annoncé, tuu sais très bien que tu vas avoir besoin, premièrement, d'attirer du monde dans les gradins et de marquer des buts en avantage numérique.»

Dany Dubé

