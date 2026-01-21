Donald Trump a affirmé mercredi après-midi qu'il a désormais en main l'ébauche d'une entente au sujet du Groenland... un plan qui répondrait à ses attentes dans ce dossier.

S'exprimant sur son réseau social, le président américain indique que des discussions très productives ont eu lieu aujourd'hui avec le secrétaire général de l'OTAN en marge du Forum de Davos.

On ignore toutefois les modalités de cette possible future entente sur le Groenland.

En raison de cet important développement, Donald Trump affirme aussi qu'il renonce aux tarifs douaniers qu'il menaçait d'imposer aux pays européens le 1er février prochain.

En début d'après-midi mercredi, le 47e président des États-Unis a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser la force pour prendre le contrôle de la plus grosse île du monde.

Écoutez Luc Ferrandez et Catherine Brisson discuter de cette nouvelle qui touche le Groenland, les États-Unis et l'OTAN, mercredi, à La commission.