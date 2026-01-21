 Aller au contenu
Politique internationale
Davos

Groenland: Donald Trump n'utiliserait pas la force et reculerait sur les tarifs

par 98.5

0:00
1:04

Entendu dans

La commission

le 21 janvier 2026 14:57

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Groenland: Donald Trump n'utiliserait pas la force et reculerait sur les tarifs
La commission / Cogeco Média

Donald Trump a affirmé mercredi après-midi qu'il a désormais en main l'ébauche d'une entente au sujet du Groenland... un plan qui répondrait à ses attentes dans ce dossier.

S'exprimant sur son réseau social, le président américain indique que des discussions très productives ont eu lieu aujourd'hui avec le secrétaire général de l'OTAN en marge du Forum de Davos.

On ignore toutefois les modalités de cette possible future entente sur le Groenland.

En raison de cet important développement, Donald Trump affirme aussi qu'il renonce aux tarifs douaniers qu'il menaçait d'imposer aux pays européens le 1er février prochain.

En début d'après-midi mercredi, le 47e président des États-Unis a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser la force pour prendre le contrôle de la plus grosse île du monde.

Écoutez Luc Ferrandez et Catherine Brisson discuter de cette nouvelle qui touche le Groenland, les États-Unis et l'OTAN, mercredi, à La commission.

Vous aimerez aussi

«Carney a réalisé que la gentillesse ne marche pas avec Trump» -Frédérick Gagnon
La commission
«Carney a réalisé que la gentillesse ne marche pas avec Trump» -Frédérick Gagnon
0:00
12:22
«Ça fait très Al Capone» -Dimitri Soudas
Le Québec maintenant
«Ça fait très Al Capone» -Dimitri Soudas
0:00
8:12

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La popularité de la danse latine, «un antidote à la morosité ambiante»
Rattrapage
Besoin de se rassembler physiquement
La popularité de la danse latine, «un antidote à la morosité ambiante»
«C'est 49 milliards de dollars qu'il faudrait investir»
Rattrapage
Un milliard de Québec et Ottawa pour des logements
«C'est 49 milliards de dollars qu'il faudrait investir»
«Ça nous a rappelé qu’on avait un premier ministre» -Christian Dufour
Rattrapage
Prise de parole de François Legault
«Ça nous a rappelé qu’on avait un premier ministre» -Christian Dufour
Les jeunes Québécois délaissent le contenu local au profit de l'étranger
Rattrapage
Une tendance préoccupante
Les jeunes Québécois délaissent le contenu local au profit de l'étranger
Faut-il plus taxer les ultra-riches pour limiter les écarts de richesse?
Rattrapage
Pour soulager la classe moyenne québécoise
Faut-il plus taxer les ultra-riches pour limiter les écarts de richesse?
L'intelligence insoupçonnée des vaches confirmée par la science
Rattrapage
Selon des chercheurs autrichiens
L'intelligence insoupçonnée des vaches confirmée par la science
Cartes de crédit et hypothèques, le cocktail financier explosif
Rattrapage
Hausse alarmante des retards de paiement au pays
Cartes de crédit et hypothèques, le cocktail financier explosif
Publicité des producteurs de lait: émotion, diversité et valeurs traditionnelles
Rattrapage
Nouvelle campagne publicitaire
Publicité des producteurs de lait: émotion, diversité et valeurs traditionnelles
Inflation alimentaire: pourquoi le Canada écope-t-il plus que ses voisins ?
Rattrapage
Panier d'épicerie
Inflation alimentaire: pourquoi le Canada écope-t-il plus que ses voisins ?
Comment un problème de lavage d’uniformes a coûté 17 M$ aux contribuables
Rattrapage
Service de sécurité incendie de Montréal
Comment un problème de lavage d’uniformes a coûté 17 M$ aux contribuables
Incendie près du pont Jacques-Cartier: «C'était très spectaculaire cette nuit»
Rattrapage
Jusqu'à 150 pompiers pour combattre les flammes
Incendie près du pont Jacques-Cartier: «C'était très spectaculaire cette nuit»
«Carney a réalisé que la gentillesse ne marche pas avec Trump» -Frédérick Gagnon
Rattrapage
Le premier ministre durcit le ton
«Carney a réalisé que la gentillesse ne marche pas avec Trump» -Frédérick Gagnon
«Le salon mortuaire où on va enterrer la CAQ dans les prochaines semaines»
Rattrapage
Toute vérité n'est pas bonne à dire
«Le salon mortuaire où on va enterrer la CAQ dans les prochaines semaines»
Quels toponymes caractérisent votre région?
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Quels toponymes caractérisent votre région?