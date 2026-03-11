 Aller au contenu
Politique internationale
Conflit avec l'Iran

Le FBI s'inquiète d'une possible attaque de drones en Californie

par 98.5

le 11 mars 2026 17:51

Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Depuis février, le FBI et les autorités californiennes sont préoccupés par un risque d'attaques de drones iraniens sur la côte ouest américaine.

Ces drones pourraient être lancés à partir du Mexique voisin, où Téhéran aurait des contacts avec certains cartels. Des cyberattaques menées par des groupes pro-Iran ont également visé des entreprises.

Écoute la chroniqueuse spécialiste en politique américaine Valérie Beaudoin aborder le sujet au micro de Philippe Cantin, mercredi.

«Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, a confirmé que le niveau d'alerte était actuellement très élevé. Il a souligné que ce danger est présent un peu partout aux États-Unis et qu'il ne concerne pas uniquement la Californie. »

Valérie Beaudoin

Autres sujets abordés

  • Des frappes américaines auraient touché une école iranienne;
  • L'obsession de Donald Trump pour une marque de chaussures.

