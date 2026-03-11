Conflit avec l'Iran

Depuis février, le FBI et les autorités californiennes sont préoccupés par un risque d'attaques de drones iraniens sur la côte ouest américaine.

Ces drones pourraient être lancés à partir du Mexique voisin, où Téhéran aurait des contacts avec certains cartels. Des cyberattaques menées par des groupes pro-Iran ont également visé des entreprises.

