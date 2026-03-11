Conflit avec l'Iran

Depuis février, le FBI et les autorités californiennes sont préoccupés par un risque d'attaques de drones iraniens sur la côte ouest américaine.
Ces drones pourraient être lancés à partir du Mexique voisin, où Téhéran aurait des contacts avec certains cartels. Des cyberattaques menées par des groupes pro-Iran ont également visé des entreprises.
Écoute la chroniqueuse spécialiste en politique américaine Valérie Beaudoin aborder le sujet au micro de Philippe Cantin, mercredi.
«Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, a confirmé que le niveau d'alerte était actuellement très élevé. Il a souligné que ce danger est présent un peu partout aux États-Unis et qu'il ne concerne pas uniquement la Californie. »
