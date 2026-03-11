Les erreurs s’accumulent…

Plus le conflit en Iran se poursuit, plus les gaffes du gouvernement américain sont mises de l’avant. Un article du New York Times publié mercredi souligne d’ailleurs les nombreuses erreurs stratégiques de l’administration Trump.

Mauvaise estimation de la résistance iranienne, méconnaissance de l’impact sur les marchés de l’énergie, perturbations dans le détroit d’Ormuz… Les enjeux sont nombreux et la population, elle, est de plus en plus mécontente.

Le secrétaire de l’Énergie a même affirmé que les Américains avaient réussi à faire traverser le détroit d’Ormuz à un pétrolier, ce qui est totalement faux.

Écoutez Valérie Beaudoin, spécialiste de la politique américaine, en discuter avec Philippe Cantin, mercredi.