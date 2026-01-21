 Aller au contenu
Société
Besoin de se rassembler physiquement

La popularité de la danse latine, «un antidote à la morosité ambiante»

La commission

le 21 janvier 2026 14:55

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
La popularité de la danse latine, «un antidote à la morosité ambiante»
Le Québec connaît un engouement sans précédent pour la danse latine, un phénomène qui a explosé particulièrement depuis la fin de la pandémie. / tsuguliev / Adobe Stock

Le Québec connaît un engouement sans précédent pour la danse latine, un phénomène qui a explosé particulièrement depuis la fin de la pandémie.

Selon Caroline Paré, propriétaire de l’école Caroline Paré Danse Latine, ce besoin de se rassembler physiquement et de décrocher des écrans pousse des gens de toutes les générations et de toutes les origines vers les studios et les soirées sociales.

Qu’il s’agisse de salsa, de bachata ou de cumbia, cette discipline agit comme une «méditation active» permettant d'évacuer le stress quotidien.

Écoutez l'entrepreneure expliquer la popularité grandissante de la danse latine, mercredi après-midi, à La commission.

«Tout le monde coupe, c'est difficile, les temps sont durs, c'est morose [la danse latine] c'est un antidote à la morosité ambiante»

Caroline Paré

