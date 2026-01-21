Le Québec connaît un engouement sans précédent pour la danse latine, un phénomène qui a explosé particulièrement depuis la fin de la pandémie.

Selon Caroline Paré, propriétaire de l’école Caroline Paré Danse Latine, ce besoin de se rassembler physiquement et de décrocher des écrans pousse des gens de toutes les générations et de toutes les origines vers les studios et les soirées sociales.

Qu’il s’agisse de salsa, de bachata ou de cumbia, cette discipline agit comme une «méditation active» permettant d'évacuer le stress quotidien.

Écoutez l'entrepreneure expliquer la popularité grandissante de la danse latine, mercredi après-midi, à La commission.