Sondage Numeris hiver 2026

Radio Circulation 730 AM: en nette progression

Radio Circulation 730 AM, avec ses 610 000 auditeurs, est en nette progression par rapport à l'année dernière, et complète parfaitement notre offre d'information et de service pour l'ensemble de la population montréalaise.

The Beat 92.5: indétrônable sur le marché anglophone depuis 10 ans

The Beat 92.5 réaffirme son leadership absolu en tant que station musicale anglophone numéro 1 à Montréal pour une 10e année consécutive. Elle domine son créneau avec 16,7 % de parts de marché (2+) et une portée hebdomadaire de 1,37 million d'auditeurs, confirmant sa pertinence indéniable auprès du public anglophone.

Des liens privilégiés avec l’audience montréalaise

Qu'il s'agisse d'informations et de sports au 98.5, d'humour ou de musique à Rythme, CKOI et The Beat, les stations de Cogeco Média rejoignent un vaste public et réussissent à créer un lien durable avec l’ensemble de la population montréalaise et ce, sondage après sondage.