Société
Sondage Numeris hiver 2026

Près de 1,7 million de personnes à l’écoute du 98.5 chaque semaine

par Cogeco Média | Modifié le 11 mars 2026 à 12:49

L'équipe d'animateurs du 98.5 / Cogeco Média

Le 98.5 confirme son statut de leader en tant que station parlée rejoignant la plus vaste audience à Montréal en atteignant chaque semaine près de 1,7 million de personnes.

La station demeure également la station commerciale parlée la plus écoutée, avec 17,5 % de parts de marché (25-54).

«Les défis demeurent nombreux en radio, mais le 98,5 augmente ses parts de marché depuis l’automne, dans la catégorie 25-54, et cinq de nos six émissions quotidiennes terminent même ce sondage au premier rang, dans leur créneau, devant tous nos concurrents. Nos équipes ont travaillé fort pour améliorer nos performances et les auditeurs sont clairement au rendez-vous.» 

 

Éric Trottier, directeur général du 98.5 et vice-président des stations parlées de Cogeco Média

Rythme 105.7 et CKOI: les leaders musicaux à Montréal 

Rythme 105.7 est la radio musicale numéro un à Montréal et ce pour un 28e sondage consécutif, avec une part (2+) de 10,4 %. Les émissions Les filles du lunch, Rythme au travail en avant-midi et en après-midi obtiennent d’excellents résultats et se classent premières dans leur créneau horaire parmi les stations musicales. 

Par ailleurs, CKOI confirme son statut de station musicale ayant la plus grande portée avec plus de 1,5 million d'auditeurs hebdomadaires. Pour un deuxième sondage consécutif, CKOI est première chez les radios musicales auprès des adultes 25-54. 

 

«Notre leadership en radio musicale à Montréal témoigne du talent exceptionnel de nos équipes. Nous sommes fiers de la complémentarité de nos marques et de la performance de nos émissions phares. Soulignons d'ailleurs le succès de Debout les comiques et du Retour des comiques sur CKOI, les excellents résultats de Rythme au travail AM-PM et des Filles du lunch à Rythme 105.7 ainsi que The Beat of your Workday à The Beat.»

Marc Thibault, vice-président des stations musicales chez Cogeco Média

Radio Circulation 730 AM: en nette progression

Radio Circulation 730 AM, avec ses 610 000 auditeurs, est en nette progression par rapport à l'année dernière, et complète parfaitement notre offre d'information et de service pour l'ensemble de la population montréalaise.

The Beat 92.5: indétrônable sur le marché anglophone depuis 10 ans 

The Beat 92.5 réaffirme son leadership absolu en tant que station musicale anglophone numéro 1 à Montréal pour une 10e année consécutive. Elle domine son créneau avec 16,7 % de parts de marché (2+) et une portée hebdomadaire de 1,37 million d'auditeurs, confirmant sa pertinence indéniable auprès du public anglophone.

Des liens privilégiés avec l’audience montréalaise 

Qu'il s'agisse d'informations et de sports au 98.5, d'humour ou de musique à Rythme, CKOI et The Beat, les stations de Cogeco Média rejoignent un vaste public et réussissent à créer un lien durable avec l’ensemble de la population montréalaise et ce, sondage après sondage. 

