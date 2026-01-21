Un milliard de Québec et Ottawa pour des logements

Les gouvernements fédéral et provincial se sont entendus pour débloquer un fonds d'un milliard de dollars destiné au logement.

Cette somme permettra notamment de faire des travaux de réfection des infrastructures en eau, ce qui permettrait de lever le moratoire sur la construction de logements dans certaines municipalités de la province.

Écoutez Isabelle Demers, vice-présidente Développement stratégique et affaires publiques à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), mercredi, à La Commission.

Si elle accueille favorablement cette annonce, elle explique que le milliard de dollars tout juste accordé n’est qu’une fraction de la somme nécessaire pour mettre à jour les infrastructures.