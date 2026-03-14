Conflit au Moyen-Orient

Si le prix de l'essence explose au Québec, la situation est encore plus critique en Europe.
Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger, présentement à Paris, brosser le portrait de la situation samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«Présentement, plusieurs des pays européens, que ce soit le Royaume-Uni, la Hongrie, l'Italie, l'Espagne, mettent en place des actions pour plafonner le prix de l'essence. Donc, en Europe, on évalue ce qu'on peut faire pour éviter qu'au sein des populations, notamment en France, il y ait une révolte sur le prix du carburant et on est extrêmement prudent.»