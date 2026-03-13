Course à la chefferie de la CAQ

La période pour acheter une carte de membre votant de la CAQ se termine à minuit vendredi.

Le prochain chef de la formation sera élu le 12 avril. Il assumera aussi les fonctions de premier ministre jusqu'au prochain scrutin.

Les deux candidats en lice, Christine Fréchette et Bernard Drainville, étaient les invités de Patrick Lagacé vendredi matin.

Christine Fréchette a exposé ses premières décisions si elle remporte la course. L'habitation sera l'une de ses priorités.