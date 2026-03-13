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Politique provinciale
Course à la chefferie de la CAQ

Christine Fréchette et Bernard Drainville présentent leurs visions du Québec

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 mars 2026 07:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Christine Fréchette et Bernard Drainville présentent leurs visions du Québec
Les deux candidats en lice, Christine Fréchette et Bernard Drainville, étaient les invités de Patrick Lagacé vendredi matin. / Montage - La Presse Canadienne

La période pour acheter une carte de membre votant de la CAQ se termine à minuit vendredi.

Le prochain chef de la formation sera élu le 12 avril. Il assumera aussi les fonctions de premier ministre jusqu'au prochain scrutin.

Les deux candidats en lice, Christine Fréchette et Bernard Drainville, étaient les invités de Patrick Lagacé vendredi matin.

Christine Fréchette a exposé ses premières décisions si elle remporte la course. L'habitation sera l'une de ses priorités.

«Je veux aider la jeune génération à accéder à la propriété. Il y a un chantier habitation qui est à mettre en place, offrir aux premiers acheteurs d'une propriété un remboursement de la fameuse taxe de bienvenue, les droits de mutation. Je m'engage à faire ça et aussi à bonifier le programme pour du logement abordable. Ça, c'est un élément incontournable, le volet chantier habitation.»

Christine Fréchette

Bernard Drainville a pour sa part affirmé que s'il remporte la course, l'une de ses premières décisions concernera l'immigration.  

«On garde des travailleurs temporaires dans des secteurs stratégiques, des secteurs prioritaires tels que santé, éducation, construction, manufacturiers, mais on réduit, à l'avenir, le nombre de travailleurs temporaires qu'on laisse entrer sur le territoire québécois parce qu'il faut diminuer progressivement l'immigration au Québec. Ça a mis beaucoup, beaucoup de pression sur nos services publics.»

Bernard Drainville

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