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LOL: Qui rira le dernier

Sketch viral: «J'ai travaillé deux semaines sur le Mont-Royal» -Guy Jodoin

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 mars 2026 09:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Sketch viral: «J'ai travaillé deux semaines sur le Mont-Royal» -Guy Jodoin
Sketch viral à LOL: Qui rira le dernier | «J'ai travaillé pendant deux semaines sur le Mont-Royal» -Guy Jodoin / Courtoisie - Prime Video

Le comédien et animateur Guy Jodoin revient sur sa performance marquante et audacieuse dans la plus récente saison de l’émission LOL : Qui rira le dernier.

Pour l’occasion, il s'est glissé dans la peau d'un nageur olympique en speedo, un personnage absurde qu’il a peaufiné avec une rigueur surprenante, allant jusqu’à se raser intégralement le corps, les sourcils inclus, pour incarner son rôle à la perfection.

Écoutez Guy Jodoin aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Derrière l'hilarité provoquée par ce sketch, Jodoin confie avoir ressenti une certaine appréhension avant d'accepter l'invitation de la production, craignant de ne pas réussir à faire rire un public qui se retient.

Son dévouement pour ce personnage de nageur était tel qu'il a pratiqué ses interventions en plein air afin de les rendre naturelles.

«J'ai travaillé pendant deux semaines sur le Mont-Royal ce petit sketch-là [...] Je voulais pas que ce texte-là me nuise, je voulais que ça soit vraiment comme une seconde nature pour pouvoir faire rire les copains.»

Guy Jodoin

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