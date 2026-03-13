Le comédien et animateur Guy Jodoin revient sur sa performance marquante et audacieuse dans la plus récente saison de l’émission LOL : Qui rira le dernier.

Pour l’occasion, il s'est glissé dans la peau d'un nageur olympique en speedo, un personnage absurde qu’il a peaufiné avec une rigueur surprenante, allant jusqu’à se raser intégralement le corps, les sourcils inclus, pour incarner son rôle à la perfection.

Écoutez Guy Jodoin aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Derrière l'hilarité provoquée par ce sketch, Jodoin confie avoir ressenti une certaine appréhension avant d'accepter l'invitation de la production, craignant de ne pas réussir à faire rire un public qui se retient.

Son dévouement pour ce personnage de nageur était tel qu'il a pratiqué ses interventions en plein air afin de les rendre naturelles.